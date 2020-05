Usa, nuovi cantieri precipitano di oltre -30% ad aprile, peggio delle stime

Laura Naka Antonelli 19 maggio 2020 - 14:56

MILANO (Finanza.com)

Crollo dei nuovi cantieri negli Stati Uniti, a causa degli effetti del coronavirus. La National Association of Realtors ha reso noto che, nel mese di aprile, i nuovi cantieri residenziali Usa sono precipitati al minimo in cinque anni, con un tonfo del 30,2%, al tasso annualizzato adjusted di 891.000 unità, in forte calo rispetto a 1,276 milioni di unità del mese di marzo.Il livello è il più basso dall'inizio del 2015. Gli economisti intervistati da Reuters avevano previsto un ribasso limitato a 927.000 unità. Il dato è stato dunque peggiore delle stime.