Usa, non-farm payrolls sotto le stime ad agosto. Tasso disoccupazione al 3,7%

Alessandra Caparello 6 settembre 2019 - 15:02

MILANO (Finanza.com)

Buone non nuove sul fronte lavoro negli Usa. Nel mese di agosto il saldo delle buste paga nei settori non agricoli, le c.d. non-farm payrolls, segna un aumento di 130mila unità contro le 160mila stimate e le 130mila della precedente rilevazione. Stando a quanto riferito dal Dipartimento al Lavoro, il tasso di disoccupazione è rimasto stabile al 3,7%, come atteso e come da precedente rilevazione.In crescita anche i salari orari che segnano lo 0,39% (o di 0,11 dollari) su base mensile a 28,11 dollari contro le previsioni che erano per un +0,3%. Su base annuale i salari sono saliti del 3,2%, contro le stime che erano per un +3,1%.