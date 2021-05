Usa: indice prezzi importazioni +0,7% ad aprile, più delle attese. Su base annua +10,6%

Laura Naka Antonelli 14 maggio 2021 - 14:48

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di aprile l'indice dei prezzi alle importazioni degli Stati Uniti è salito dello 0,7% su base mensile, oltre la crescita dello 0,6% attesa, ma in rallentamento rispetto al +1,4% di marzo, rivisto al rialzo dal +1,2% precedentemente riportato. I prezzi alle esportazioni sono aumentati dello 0,8%, in linea con le attese, in rallentamento rispetto al +2,4% di marzo (dato rivisto al rialzo dal +2,1% inizialmente reso noto).Su base annua, i prezzi alle importazioni sono balzati del 10,6%, più del +10,2% atteso dal consensus e in rafforzamento rispetto al +7% di marzo. I prezzi alle esportazioni sono volati del 14,4%, rispetto al 14% stimato e il +9,5% del mese scorso.