Usa: indice S&P Case Shiller in aumento su base annua

Alessandra Caparello 27 agosto 2019 - 16:18

MILANO (Finanza.com)

Mercato immobiliare in corsa negli Usa. A giugno, l’indice S&P Case Shiller segna un +2,1% su base annua contro il 2.4% del mese precedente e +2,5% delle stime.Su base mensile l’indice che misura l’andamento dei prezzi delle case in venti aree metropolitane degli Stati Uniti segna una variazione positiva dello 0,3 per cento.