Usa: in aumento a luglio le spese e redditi personali

Alessandra Caparello 30 agosto 2019 - 16:40

MILANO (Finanza.com)

In aumento a luglio, secondo il Bureau of Economic Analysis (BEA) degli Stati Uniti, le spese personali (PCE) o cresciute dello 0,6% dal +0,3% del mese precedente, superando le attese degli analisti che erano per un +0,5%.I redditi personali hanno registrato un aumento dello 0,1% dopo il +0,5% del mese precedente, leggermente peggio delle attese degli analisti che erano per un +0,3%. Il PCE price index core, una misura dell'inflazione, risulta infine in crescita dello 0,2% dopo il +0,2% di giugno ma peggiore rispetto allo 0,3% previsto dal mercato.