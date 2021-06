Usa: deficit commerciale aprile scende da record $75 miliardi, esportazioni +1,1%

Laura Naka Antonelli 8 giugno 2021 - 14:50

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di aprile il deficit commerciale degli Stati Uniti è sceso dal valore record testato a marzo, pari a $75 miliardi.Il deficit è sceso di $6,1 miliardi a $68,9 miliardi, quasi in linea rispetto ai $68,7 miliardi attesi dal consensus.Le esportazioni sono salite dell'1,1% a $205 miliardi, in crescita di $2,3 miliardi dal mese di marzo. Le importazioni sono scese dell'1,4% a $273,9 miliardi, in flessione di $3,8 miliardi da marzo.Il deficit nei confronti della Cina è calato di $7,1 miliardi a $32,4 miliardi.