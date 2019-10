Usa: calano le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, "claims" a 212.000 unità

Alessandra Caparello 24 ottobre 2019 - 15:03

MILANO (Finanza.com)

In calo le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione negli Usa che toccano le 212mila unità contro le 218mila della settimana precedente.Il dato è inferiore alle stime del consensus che si attendevano 215mila richieste. L’aumento maggiore delle richieste di sussidi per la settimana che si è conclusa il 12 ottobre sono stati registrati in California (+6.856), New York (+3.147), Oklahoma (+982), Pennsylvania (+596) e Michigan (+464). I cali maggiori si sono registrate invece in Illinois (-922), North Carolina (-544), Arkansas (-385), Ohio (-255) e South Carolina (-202).