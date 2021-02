Usa: boom indice Case-Shiller prezzi case, balzo +10,4% a dicembre. Record in sette anni

Laura Naka Antonelli 23 febbraio 2021 - 15:14

MILANO (Finanza.com)

Nonostante dicembre sia un mese debole per il mercato immobiliare Usa (e non solo), nel mese i prezzi delle abitazioni sono balzati del 10,4% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. E' quanto emerge dagli indici S&P Core Logic Case-Shiller Home Price Indices."Si tratta del rialzo più forte, su base annua, dal 2013, ovvero in sette anni", ha commentato Craig Lazzara, managing director e responsabile globale della strategia di investimenti sugli indici diS&P Dow Jones Indices.L'indice specifico relativo ai prezzi delle case delle principali 10 aree metropolitane degli Stati Uniti è salito del 9,8%, in accelerazione rispetto al +8,9% di novembre, mentre quello relativo alle 20 principali aree metropolitane è avanzato del 10,1%, rispetto al +9,2% del mese precedente.C'è da dire che l'indice relativo alle 20 principali aree è stato, in questa occasione, relativo a 19 città, in quanto non è stato possibile ottenere rilevazioni dalla città di Detroit, a causa di problemi legati alla pandemia Covid-19.Gli aumenti più importanti hanno interessato i prezzi delle case di Phoenix, Seattle e San Diego.