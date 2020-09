Usa: a settembre creati 749.000 nuovi posti lavoro nel settore privato, record in tre mesi

Laura Naka Antonelli 30 settembre 2020 - 15:01

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di settembre, l'economia degli Stati Uniti ha creato 749.000 nuovi posti di lavoro nel settore privato, meglio della crescita di 650.000 unità stimata dal consensus. Si tratta del rialzo più forte in tre mesi.Nel mese di agosto, erano stati creati 480.000 nuovi posti di lavoro. Il rapporto ADP è stato diffuso in attesa del report occupazionale Usa di settembre, che sarà pubblicato dopodomani, venerdì 2 ottobre: gli analisti prevedono una crescita di nuovi posti di lavoro pari a +800.000 unità, a fronte di un tasso di disoccupazione in calo dall'8,4% all'8,2%.