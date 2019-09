Usa: PMI manifatturiero e servizi in crescita a settembre. In salita anche l'indice Composito

Alessandra Caparello 23 settembre 2019 - 16:01

MILANO (Finanza.com)

A settembre l’indice PMI manifatturiero degli Usa segna 51 punti contro 50,3 precedenti. Il dato fa meglio delle attese che avevano stimato 50,4 punti.L’indice PMI sul settore servizi segna invece 50,9 punti contro 50,7 precedenti e 51,5 attesi. L’indice Composito, sintesi tra manifatturiero e servizi, sempre per il mese di settembre segna 11 punti contro 50,7 precedente. L’attività manifatturiera a stelle strisce ha battuto le stime, ma i servizi sono stati deboli per il secondo mese consecutivo, dati che dimostrano come l’economia americana siano più resistente rispetto a quella dell'Europa, ma indubbiamente più debole di quanto sperato all'inizio dell'anno. Si ricorda che la soglia dei 50 punti è il discrimine per cui un dato al di sotto indica peggioramento, quello al di sopra invece miglioramento.