Stay home affossa vendite dettaglio Usa, in calo per prima volta in sette mesi. Black Friday non aiuta

Laura Naka Antonelli 16 dicembre 2020 - 15:29

MILANO (Finanza.com)

Notizie negative dal fronte macroeconomico degli Stati Uniti. Nel mese di novembre, il dato relativo alle vendite al dettaglio Usa è sceso per la prima volta in sette mesi, a conferma di come i consumatori americani siano stati più cauti nel fare acquisti, in concomitanza con il balzo dei nuovi contagi da coronavirus e a causa dell'imminente scadenza degli aiuti federali.Il valore totale delle vendite al dettaglio è sceso dell'1,1%, confermando il primo calo su base mensile dallo scorso aprile, quando le misure di lockdown avevano costretto gli americani a rimanere a casa.Il calo più significativo ha colpito le vendite dei department stores, capitolate del 7,7%. Giù anche le vendite degli articoli di abbigliamento e dei prodotti elettronici.Gli analisti avevano stimato una contrazione molto più contenuta, pari a -0,3%.Escludendo le vendite del comparto auto, il dato è sceso dello 0,9%, rispetto al +0,1% atteso.Nel mese di ottobre le vendite al dettaglio erano salite di appena lo 0,3%. Nessun beneficio quest'anno dal Black Friday, visto che tanti sono stati i consumatori americani che hanno deciso di rimanere a casa.