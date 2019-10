Stati Uniti: spese personali e redditi in salita a settembre

Alessandra Caparello 31 ottobre 2019 - 15:08

MILANO (Finanza.com)

Aumentano a settembre le spese personali degli americani, così anche i redditi. Secondo quanto reso noto oggi dal BEA, il Bureau of Economic Analysys, le spese personali (PCE) sono cresciute dello 0,2%, in linea con il mese precedente (rivisto dallo 0,1%) e contro lo 0,3% atteso dal consensus, mentre i redditi personali hanno registrato un incremento dello 0,3%, in linea con le attese degli analisti, ma sotto il +0,5% di agosto, rivisto da 0,4 per cento.Il dato Pce (personal consumption expenditures price index) è rimasto invariato su base mensile mentre su base annua segna un rialzo dell’1,3 per cento. L’inflazione “core", depurata dagli elementi volatili, è rimasta invariata su base mensile ed è aumentata dell'1,7% su base annuale (in ribasso dall'1,8% del mese precedente).