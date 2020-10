Stati Uniti: reddito e spesa famiglie in aumento più del previsto a settembre

Valeria Panigada 30 ottobre 2020 - 13:38

MILANO (Finanza.com)

Aumento maggiore del previsto della spesa e del reddito personale negli Stati Uniti. Nel dettaglio, a settembre la spesa delle famiglie americane è salita dell'1,4% rispetto al mese precedente, facendo meglio del +1% atteso dal mercato. Il reddito personale ha evidenziato un +0,9% rispetto ad agosto, rimbalzando dal -2,5% del mese prima (dato rivisto dal -2,7% precedente). Battute, anche in questo caso, le attese degli analisti ferme a un +0,4%. Quest'ultimo dato è utile soprattutto per prevedere il livello della futura domanda per consumi.