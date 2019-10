Stati Uniti: non farm payrolls in calo a +136mila a settembre

Daniela La Cava 4 ottobre 2019 - 14:34

MILANO (Finanza.com)

Negli Stati Uniti si è registrata a settembre una flessione delle buste paga nei settori non agricoli, le cosiddette non farm payrolls. Secondo i dati diffusi oggi dal Dipartimento del Lavoro Usa, a settembre sono stati creati 136mila nuovi posti, in calo rispetto ai 168mila del mese prima (dato rivisto dal precedente +130mila). Gli analisti pronosticavano +145mila unità.