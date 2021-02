Stati Uniti: inflazione +0,3% a gennaio, come da attese

Daniela La Cava 10 febbraio 2021 - 14:38

MILANO (Finanza.com)

Inflazione in lieve rialzo negli Stati Uniti, come da attese. Nel mese di gennaio, l'indice dei prezzi al consumo è salito dello 0,3% su base mensile, dopo essere aumentato dello 0,2% a dicembre (dato rivisto da +0,4%). Il dato è in linea con le attese del consensus Bloomberg.