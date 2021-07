Stati Uniti: economia rimane in fase di espansione, ma crescita rallenta a luglio. Delude componente servizi

Redazione Finanza 23 luglio 2021 - 16:39

MILANO (Finanza.com)

L'attività economica degli Stati Uniti si conferma in fase di espansione a luglio, sebbene la crescita abbia rallentato per il secondo mese consecutivo. Secondo la lettura preliminare, l'indice Pmi composito degli Usa si è attestato a luglio 59,7 punti dai 63,7 di giugno, sui livelli più bassi degli ultimi quattro mesi. Si ricorda infatti che un livello di quest’indicatore inferiore a 50 segnala una contrazione dell'economia mentre un livello superiore indica una crescita. Se l'attività manifatturiera ha accelerato leggermente, la dinamica della crescita si è indebolita per i servizi, deludendo le attese degli analisti.