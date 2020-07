Stati Uniti: creati 4,8 milioni di posti di lavoro a giugno, non-farm payrolls stupiscono

Valeria Panigada 2 luglio 2020 - 14:40

MILANO (Finanza.com)

Negli Stati Uniti sono stati creati 4,8 milioni di posti di lavoro a giugno. Secondo i dati diffusi dal Dipartimento del Lavoro Usa (con un giorno di anticipo rispetto al solito per via della festività di domani), le buste paga nei settori non agricoli, le cosiddette non-farm payrolls, sono aumentate di 4,8 milioni di unità, accelerando il recupero di maggio, pari a +2,7 milioni di posti (dato rivisto da +2,5). Il consensus indicava un aumento minore pari a +3 milioni di unità.