Stati Uniti: balzo vendite case nuove a maggio, +16,6% m/m

Redazione Finanza 23 giugno 2020 - 16:34

MILANO (Finanza.com)

Balzo per le vendite di case nuove a maggio. Il dato ha mostrato una crescita mensile del 16,6% contro il -5,2% della passata rilevazione (dato rivisto da +0,6%). Anche il mercato si attendeva un dato in miglioramento, con una crescita al ritmo del 2,7 per cento.