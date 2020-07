Stati Uniti: balzo delle costruzioni abitative a giugno, in rialzo anche i permessi edilizi

Redazione Finanza 17 luglio 2020 - 14:38

MILANO (Finanza.com)

Nuovi segnali di ripresa per il mercato edilizio negli Stati Uniti. A giugno le nuove costruzioni abitative sono balzate del 17,3% rispetto al mese precedente, accelerando rispetto al +8,2% di maggio, dopo il crollo di marzo e aprile a causa del lockdown. In crescita anche i permessi edilizi che a giugno aumentano del 2,1% rispetto al mese prima. Anche in questo caso, il dato prosegue la ripresa innescata a maggio, con la fine del lockdown, dopo che ad aprile erano precipitati del 21,4%.