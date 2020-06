Stati Uniti: balzo degli ordini beni durevoli a maggio

Daniela La Cava 25 giugno 2020 - 14:41

MILANO (Finanza.com)

Balzo a maggio degli ordini di beni durevoli per gli Stati Uniti. Secondo la stima preliminare, il dato ha mostrato una crescita del 15,8% contro il precedente -17,7 per cento. Il dato ha battuto il consensus Bloomberg che indicava una crescita del 10,5 per cento.