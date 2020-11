Stati Uniti: a ottobre creati 365.000 nuovi posti lavoro nel settore privato, deluse le attese

Valeria Panigada 4 novembre 2020 - 14:31

MILANO (Finanza.com)

Nelmese di ottobre, l'economia degli Stati Uniti ha creato 365.000 nuovi posti di lavoro nel settore privato, meno del mese precedente e delle attese, secondo il sondaggio ADP. A settembre infatti si erano registrati +749.000 nuovi posti, il massimo in tre mesi. Da questo livello record, gli analisti si aspettavano un rallentamento a 650.000 nuovi posti di lavoro per ottobre. Il rapporto ADP è stato diffuso in attesa del report occupazionale Usa di ottobre, che sarà pubblicato dopodomani, venerdì 6 novembre.