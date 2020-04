Stati Uniti: Ism manifatturiero scivola sotto la soglia dei 50 punti a marzo, ma meglio di attese

Valeria Panigada 1 aprile 2020 - 16:11

L'attività manifatturiera negli Stati uniti scivola sotto la soglia dei 50 punti, in fase di contrazione. A marzo l'indice Ism manifatturiero si è attestato a 49,1 punti, in calo dai 50,1 punti del mese prima. Si ricorda che un livello di quest’indicatore inferiore a 50 segnala una contrazione dell'economia mentre un livello superiore indica una crescita. Il dato fa comunque meglio delle attese degli analisti che si aspettavano un calo a 45 punti a causa dell'emergenza coronavirus. Tuttavia il dato non raccoglie ancora il deterioramento dell'economia.