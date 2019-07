Stati Uniti: -6,1% m/m per permessi edilizi a giugno

Daniela La Cava 17 luglio 2019 - 14:42

MILANO (Finanza.com)

Brusca battuta d'arresto per i permessi edilizi Usa. Il dato ha mostrato a giugno una flessione mensile del 6,1%, in deciso rallentamento rispetto al +0,7% della passata rilevazione (dato rivisto da +0,3%). Indicazione inferiore anche alle attese del mercato che stimava una crescita modesta dello 0,1 per cento.