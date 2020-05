Stati Uniti: -2% per il reddito personale a marzo, -7,5% per la spesa

Redazione Finanza 30 aprile 2020 - 15:07

MILANO (Finanza.com)

Calano e deludono le attese il reddito e la spesa personale per gli Stati Uniti. Nel mese di marzo il reddito personale ha mostrato una flessione del 2% contro il +0,6% della passata rilevazione e il -1,7% del consensus Bloomberg. In forte calo la spesa personale che ha registrato un calo marcato del 7,5% deludendo il mercato che si attendeva una flessione del 5,1 per cento.