Stati Uniti: -10,8% m/m per permessi edilizi a febbraio

Redazione Finanza 17 marzo 2021 - 13:46

MILANO (Finanza.com)

Inversione di tendenza per i permessi edilizi che chiudono il mese di febbraio in forte calo. Il dato ha registrato una contrazione mensile del 10,8% contro la crescita del 10,7% della passata rilevazione (dato rivisto da +10,4%). Gli analisti stimavano una flessione mensile del 7,2 per cento.