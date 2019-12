Preview Fed: mercato attende tre chiarimenti da Powell, rischio toni troppo hawkish (analisti)

Titta Ferraro 11 dicembre 2019 - 12:35

MILANO (Finanza.com)

Nessuna sorpresa attesa dall'ultima riunione del 2019 della Federal Reserve. La banca centrale USA guidata da Jerome Powell dovrebbe lasciare i tassi Usa invariati al range 1,50%-1,75%. L'annuncio arriverà oggi alle 20 italiane, seguito dalla Conferenza di Powell alle 20.30. Uniche possibili novità potrebbero venire dalle economic projections trimestrali e dalla Dot Plot. Dalla Conference di Powell, rimarca Giuseppe Sersale, Strategist di Anthilia Capital Partners Sgr, si attendono invece chiarimenti su almeno 3 argomenti: entità del "material reassessment" che potrebbe indurre il FOMC a rimettere mano ai tassi, livello della liquidità e delle riserve, alla luce del recente ricorso in massa delle banche alle facility per accumulare risorse finanziarie a scavalco d'anno; terzo e ultimo, notizie su un eventuale revisione della struttura del mandato FED. "In generale non mi aspetto performance particolarmente aggressiva da Powell - argomenta Sersale - ma se vedo un rischio moderato, è che erri lievemente in direzione hawkish, almeno rispetto alle attese del mercato, che prezza ancora almeno in parte un altro taglio dei tassi nei prossimi 12 mesi".