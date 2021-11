Preview Fed: dalla riunione di oggi in arrivo 3 elementi chiave (analisti)

Valeria Panigada 3 novembre 2021 - 10:14

MILANO (Finanza.com)

Saranno tre gli elementi cruciali che potrebbero emergere dalla riunione di oggi della Federal Reserve, secondo la casa d'affari Mirabaud AM: la programmazione del tapering, le valutazioni sull’inflazione "transitoria" e l’attuale impatto della pandemia."Per quanto riguarda il tapering prevediamo l'annuncio di una diminuzione degli acquisti mensili di asset di 15 miliardi di dollari al mese (il ritmo attuale è di 120 miliardi), a partire da metà novembre - sostiene Gero Jung, Chief Economist Mirabaud AM - Questo porrebbe fine al Bond Asset Purchase Program, il programma di acquisto di obbligazioni, entro giugno dell'anno prossimo: ciò creerebbe le condizioni per un possibile rialzo dei tassi di interesse nel 2022, se le pressioni sui prezzi rimarranno alte".In secondo luogo, sarà decisivo il linguaggio impiegato per parlare dell'inflazione e della sua natura temporanea. Sin dalla riunione di aprile, le dichiarazioni del FOMC hanno descritto gli alti livelli di inflazione come "un dato che rifletteva perlopiù fattori transitori"."Anche se non ci saranno nuove proiezioni sulle variabili macroeconomiche (a novembre non saranno pubblicati i cosiddetti “dot plot”), la conferenza stampa darà al presidente Jerome Powell l'opportunità di aggiornare gli analisti sull'inflazione, così come sugli effetti che sta avendo la pandemia", sottolinea l'esperto.