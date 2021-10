PIL USA: modello GDPNow della Fed Atlanta indica crescita quasi nulla nel 3T

Redazione Finanza 20 ottobre 2021 - 12:01

MILANO (Finanza.com)

La nuova stima formulata dal modello GDPNow della Fed di Atlanta indica una crescita frazionale del PIL statunitense nel trimestre in corso. Nel terzo trimestre è atteso un modesto +0,5% rispetto all'1,2% indicato previsto il 15 ottobre. Le previsioni della crescita reale della spesa per consumi personali del terzo trimestre e della crescita reale degli investimenti interni privati ​​lordi del terzo trimestre sono diminuite dallo 0,9 percento e dal 10,6 percento, rispettivamente, allo 0,4 percento e all'8,4%.GDPNow non è una previsione ufficiale della Fed di Atlanta, ma una stima corrente della crescita del PIL reale basata sui dati economici disponibili per l'attuale trimestre.