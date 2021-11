Mercato lavoro Usa: richieste sussidi disoccupazione in calo a 267.000 unità, nuovo minimo da marzo 2020

Laura Naka Antonelli 10 novembre 2021 - 14:56

MILANO (Finanza.com)

Nella settimana terminata il 6 novembre scorso, il numero dei lavoratori americani che hanno presentato richiesta per la prima volta per ricevere i sussidi di disoccupazione è scesodi 4.000 unità a 267.000.Il dato è stato lievemente peggiore rispetto ai 257.000 attesi, in calo comunque rispetto ai 271.000 della settimana precedente (dato rivisto al rialzo dalle 269.000 unità inizialmente rese note), e al nuovo livello più basso dal 14 marzo del 2020.La media mobile delle quattro settimane è scesa a quota 278.000 dalle 285.250 unità precedenti, al minimo record, anche in questo caso, dal 14 marzo del 2020.Il numero dei lavoratori americani che continuano a percepire i sussidi di disoccupazione è salito di 59.000 unità, a 2,160 milioni.