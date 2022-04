Mercato lavoro Usa: richieste sussidi di disoccupazione in calo a 180.000 unità

Laura Naka Antonelli 28 aprile 2022 - 14:55

MILANO (Finanza.com)

Continuano a essere positive le indicazioni che arrivano dal mercato del lavoro made in Usa. La settimana scorsa il numero dei lavoratori americani che hanno fatto richiesta per la prima volta per ricevere i sussidi di disoccupazione è sceso di 5.000 unità, a 180.000 unità, in linea con le attese, rispetto alle 185.000 unità della settimana precedente (dato rivisto al rialzo di 1000 unità rispetto alle 184.000 unità inizialmente comunicate).