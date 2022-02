Mercato lavoro Usa: richieste iniziali sussidi disoccupazione in calo per terza settimana consecutiva, meglio stime

Laura Naka Antonelli 10 febbraio 2022 - 14:56

MILANO (Finanza.com)

Nella settimana terminata il 5 febbraio scorso, il numero dei lavoratori americani che hanno fatto richiesta per la prima volta per ricevere i sussidi di disoccupazione è sceso per la terza settimana consecutiva.La flessione, pari a -16.000 unità, ha portato il dato a scendere a quota 223.000, meglio delle stime del consensus, che erano per un calo limitato a 230.000 unità, rispetto alle 238.000 precedenti.La media delle ultime quattro settimane è scesa a 253.250 unità dalle 255.250 unità della settimana precedente.Il numero dei lavoratori americani che continua a beneficiare dei sussidi di disoccupazione è salito lievemente a 1,621 milioni dagli 1,615 milioni precedenti.