Mercato immobiliare Usa, prezzi in volata: indice Case-Shiller +14,6% ad aprile, record in oltre 30 anni

Laura Naka Antonelli 29 giugno 2021 - 15:12

MILANO (Finanza.com)

Novità dal mercato immobiliare made in Usa. L'indice nazionale dei prezzi delle case, lo S&P CoreLogic Case-Shiller National Home Price Index, è balzato su base annua del 14,6%, ad aprile, rispetto al +13,3% di marzo.L'indice US Case-Shiller che monitora il trend dei prezzi delle case delle 20 principali aree metropolitane degli Stati Uniti è salito inoltre del 14,9% su base annua, rispetto al rialzo precedente del 14,5%. Su base mensile, i prezzi sono saliti del 2,1%, rispetto al +2,2% e dell'1,6% tenendo in considerazione gli aggiustamenti effettuati su base stagionale."La performance di aprile è stata davvero straordinaria", ha commentato Craig Lazzara, managing director e responsabile globale della strategia di investimenti sull'indice presso S&P DJI. "Il guadagno del 14,6% riportato dall'indice nazionale National Composite è letteralmente il massimo in più dei 30 anni dei dati resi noti dallo S&P CoreLogic Case-Shiller", ha aggiunto.