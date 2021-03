Mercato immobiliare Usa: indice Case-Shiller, prezzi case balzano +11% a gennaio

Laura Naka Antonelli 30 marzo 2021 - 15:24

MILANO (Finanza.com)

Nelle 20 principali aree metropolitane degli Stati Uniti i prezzi delle case sono balzati a gennaio dell'11,1%, rispetto al +11,2% atteso dal consensus degli analisti. Nel mese di dicembre l'incremento era stato pari a +10,3%. E' quanto emerge dall'indice Case-Shiller, che monitora il trend dei prezzi delle principali aree del mercato immobiliare residenziale Usa.U.S. home prices in top 20 cities up 11% in past year: Case-Shiller index