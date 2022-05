Mercato del lavoro Usa: richieste sussidi disoccupazione oltre le attese a 200.000 unità

Laura Naka Antonelli 5 maggio 2022 - 12:38

MILANO (Finanza.com)

La scorsa settimana il numero dei lavoratori americani che hanno fatto richiesta per la prima volta per ricevere i sussidi di disoccupazione è salito di 19.000 unità a quota 200.000, al di sopra delle 179.750 unità attese.Il dato della settimana precedente è stato rivisto lievemente al rialzo a 181.000 dai 180.000 inizialmente resi noti.La media mobile in quattro settimane è salita a 188.000 dai 180.000 della settimana precedente.Il numero totale di lavoratori Usa che continuano a beneficiare dei sussidi di disoccupazione è sceso da 1,403 milioni a 1,384 milioni, attestandosi a un livello più basso rispetto agli 1,4 milioni attesi, al minimo dal 17 gennaio del 1970.