Market mover: l'agenda macro di venerdì 6 agosto 2021

Daniela La Cava 6 agosto 2021 - 08:05

MILANO (Finanza.com)

Diversi i temi in agenda oggi. Oltre alla produzione industriale in Italia, i market mover di giornata sono rappresentati dai dati del mercato del lavoro Usa in uscita alle 14. Il Dipartimento del lavoro Usa comunicherà il tasso di disoccupazione, le non farm payrolls e il salario medio orario per il mese di luglio. "Il dato assume particolare rilevanza visto che è l’ultimo tassello che manca, ovvero un significativo recupero degli occupati, per portare la Fed a rivedere la propria politica sul QE", affermano gli esperti di Mps Capital Services.