Market mover: l'agenda macro di venerdì 15 ottobre 2021

Daniela La Cava 15 ottobre 2021 - 07:52

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di venerdì 15 ottobre vede in primo piano per l'Italia l'inflazione e la bilancia commerciale, mentre per gli Usa si guarda al dato sulla manifattura di New York, alle vendite al dettaglio e alla fiducia dei consumatori dell'Università del Michigan. Per la stagione degli utili a Wall Street in calendario oggi i conti di Goldman Sachs.