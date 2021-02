Market mover: l'agenda macro di venerdì 12 febbraio

Daniela La Cava 12 febbraio 2021 - 08:05

MILANO (Finanza.com)

Lasettimana si chiude venerdì 12 febbraio con diversi dati, tra cui la produzione industriale e il Pil per il Regno Unito (appena usciti). In calendario anche il meeting della banca centrale russa e la lettura preliminare di febbraio della fiducia consumatori calcolata dall'università del Michigan negli Usa. Per la stagione delle trimestrali a Piazza Affari sono stati comunicati i conti di Unipol e UnipolSai.