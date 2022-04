Market mover: l'agenda macro di mercoledì di 27 aprile 2022

Daniela La Cava 27 aprile 2022 - 08:25

MILANO (Finanza.com)

Poco densa di dati l'agenda macro di mercoledì di 27 aprile 2022. Tra i dati da monitorare la bilancia commerciale statunitense e le vendite in corso di case a marzo sempre per gli Usa. A livello societario, in uscita oggi le trimestrali di Meta Platforms e Ford a Wall Street mentre a Piazza Affari si guarda ai numeri di STM e Tenaris.