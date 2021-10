Market mover: l'agenda macro di mercoledì 27 ottobre 2021

Daniela La Cava 27 ottobre 2021 - 07:37

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di mercoledì 27 ottobre vede l'attenzione dei mercati concentrarsi ancora sugli Stati Uniti, dove verrà pubblicata la bilancia commerciale e gli ordini di beni durevoli. Per le banche centrali sotto la lente le decisioni sui tassi dell'istituto centrale canadese e di quello brasiliano.Fitto il calendario di trimestrali: per gli Usa arrivano i primi riscontri dall'industria con i numeri di Boeing, Coca Cola, General Motors e McDonald's, mentre per Piazza Affari si guarda ai conti di Amplifon, Italgas, Mediobanca, Telecom Italia.