Market mover: l'agenda macro di mercoledì 16 giugno 2021

Daniela La Cava 16 giugno 2021 - 07:53

MILANO (Finanza.com)

Mercoledì 16 giugno occhi puntati sulla riunione della Fed durante la quale verranno snocciolate anche le stime economiche (l'annuncio di politica monetaria è atteso alle 20 ora italiana, a cui seguirà la conferenza di Powell). Nel corso della giornata il calendario prevede anche l'inflazione britannica. Per gli Usa spunti in arrivo per il fronte immobiliare con i permessi edilizi e le nuove costruzioni abitative. La giornata culmina con la decisione sui tassi della banca centrale del Brasile.