Market mover: l'agenda macro di mercoledì 13 aprile 2022

Daniela La Cava 13 aprile 2022 - 08:17

MILANO (Finanza.com)

Dopo la pubblicazione della bilancia commerciale cinese, delle decisioni sui tassi della banca centrale della Nuova Zelanda e dell'inflazione in Uk, la giornata di mercoledì 13 aprile vede in uscita l'aggiornamento mensile dell'Istat sulla produzione industriale di febbraio in Italia. E ancora nel pomeriggio si guarda ai prezzi alla produzione in Usa e alla riunione della Banca centrale canadese che dovrebbe alzare i tassi all'1 per cento. A chiudere i dati settimanali sulle scorte di petrolio e produzione. Inizia ufficialmente, con la trimestrale di JP Morgan, la stagione degli utili a Wall Street.