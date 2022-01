Market mover: l'agenda macro di mercoledì 12 gennaio

Daniela La Cava 12 gennaio 2022 - 07:48

MILANO (Finanza.com)

Mercoledì 12 gennaio dopo il dato sui prezzi alla produzione e l'inflazione in Cina, si attende in mattinata la produzione industriale della zona euro. Ma tutti gli occhi sono puntati sul market mover di giornata che è l'inflazione americana. In serata è prevista inoltre la pubblicazione del Beige Book da parte della Fed.