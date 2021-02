Market mover: l'agenda macro di mercoledì 10 febbraio

Daniela La Cava 10 febbraio 2021 - 08:02

MILANO (Finanza.com)

Nella seduta di mercoledì 10 febbraio sotto la lente numerosi dati, tra cui la produzione industriale in Francia. Market mover di giornata l'inflazione negli Stati Uniti. Restando sempre Oltreoceano attesa per il discorso all'Economic Club di New York del presidente della Fed, Jerome Powell.