Market mover: l’agenda macro di mercoledì 1° giugno 2022

Diversi gli appuntamenti macro che animeranno la seduta odierna. In evidenza l’indice Pmi di Italia e Spagna, ma anche il tasso di disoccupazione sempre per l’Italia. Nel pomeriggio da monitorare l’indice Ism manifatturiero statunitense. Lato banche centrali, si attendono le decisioni ufficiali della Bank of Canada che dovrebbe rivedere nuovamente al rialzo i tassi, portandoli all’1,5%, ma anche i discorsi di Lane (Bce) e di Bullard (Fed votante). La giornata culmina con la pubblicazione del Beige Book da parte della Fed, in uscita alle 20 ora italiana.