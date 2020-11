Market mover: l'agenda macro di martedì 3 novembre

Daniela La Cava 3 novembre 2020 - 07:07

MILANO (Finanza.com)

Archiviata la seduta di lunedì 2 novembre, che ha visto in primo piano diversi dati tra cui gli indici Pmi per il comparto manifatturiero in Cina, nella zona euro e in Italia ma anche l'indice Ism manifatturiero Usa, nella seduta odierna l'attenzione è rivolta all'election day. Tra gli appuntamenti macro da seguire anche la riunione dell'Eurogruppo e gli ordini industriali per gli Stati Uniti.