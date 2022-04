Market mover: l'agenda macro di martedì 19 aprile 2022

Daniela La Cava 19 aprile 2022 - 08:04

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee riaprono i battenti oggi dopo il ponte pasquale e trovano in calendario diversi appuntamenti da monitorare, come la pubblicazione da parte del Fondo monetario internazionale (Fmi) del World Economic Outlook. Per gli Stati Uniti in evidenza alcuni dati immobiliari relativi al mese di marzo ma anche il discorso sull'economia di Evans, membro votante della Fed. Per la stagione degli utili da seguire le trimestrali di J&J e Netflix.