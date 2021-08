Market mover: l'agenda macro di lunedì 16 agosto 2021

Daniela La Cava 16 agosto 2021 - 08:04

MILANO (Finanza.com)

La settimana ha presto il via con alcune importanti indicazioni in arrivo dall'Asia. Prima il Pil giapponese, poi le vendite al dettaglio e la produzione industriale cinese. Nel pomeriggio è, invece, atteso l'indice manifatturiero dello Stato di New York.