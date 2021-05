Market mover: l'agenda macro di giovedì 27 maggio

Daniela La Cava 27 maggio 2021 - 07:52

MILANO (Finanza.com)

Diversi gli spunti in agenda oggi. Se per la Cina sono stati pubblicati i profitti industriali, per l'Italia in arrivo i vari indici di fiducia per il mese di maggio. Per gli Stati Uniti in evidenza la lettura preliminare di aprile degli ordini di beni durevoli ma anche il Pil annualizzato del primo trimestre, atteso in crescita al ritmo del 6,4% e le nuove richieste di sussidi alla disoccupazione. Tra gli interventi di giornata lato Bce in evidenza quello di Weidmann e Schnabel.