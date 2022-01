Market mover: l'agenda macro di giovedì 27 gennaio

Daniela La Cava 27 gennaio 2022 - 08:22

MILANO (Finanza.com)

Ricca di appuntamenti l'agenda di giovedì 27 gennaio che prevede numerosi dati in arrivo dagli Usa. Tra i dati in evidenza le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, gli ordini di beni durevoli, il Pil annualizzato, le vendite in corso abitazioni ma anche l'attività manifatturiera della Fed Kansas City.