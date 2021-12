Market mover: l'agenda macro di giovedì 23 dicembre 2021

Daniela La Cava 23 dicembre 2021 - 07:37

MILANO (Finanza.com)

Ricca di dati l'agenda di giovedì 23 dicembre. Si inizia con la Germania che pubblica il dato sui prezzi alle importazioni. In mattinata si attende la fiducia manifatturiera e delle imprese per l'Italia. Per gli Stati Uniti sono previsti i redditi delle famiglie, le nuove richieste settimanali di sussidi, oltre ai consumi delle famiglie, al PCE core e agli ordini di beni durevoli. Sempre oltreoceano uscirà la fiducia dei consumatori calcolata dall'università del Michigan e le vendite di case nuove.